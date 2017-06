dat kleine beetje aandacht

Is dat niet juist, wat hier allemaal zoeken?

Dat kleine beetje aandacht, wat we eigenlijk allemaal een beetje te weinig hebben, in ons dagelijks bestaan...

Het leven is te jachtig, te vluchtig soms...

met te weinig aandacht voor de medemens, die juist er niet om durft te vragen. Eigenlijk kost het helemaal niks, je hoeft er ook niet maandelijks iets voor te betalen. Maar een ander fleurt er meestal wél van op, voelt, dat hij/zij weer eventjes meetelt, ertoe doet... Kijk wat vaker om je heen, want zelfs een simpele glimlach doet al wonderen!