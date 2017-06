Andere artikelen







nummer uitwisselen...

wanneer geef je een 06 nummer en wanneer beslist niet....

Dat is best een moeilijk onderwerp. Want je wil eigenlijk best modern zijn en blijven, maar met toch wel je eigen regeltjes...

De vraag is dan toch meestal; waarom geef jij je nummer aan een volstrektevreemde? Want, je weet eigenlijk helemaal niet, wat ermee gedaan wordt... Ik kon hierop, omdat ik net een appje kreeg van een voor mij volslagen vreemde... De intieme vragen die hij stelde, werd ik helemaal al niet blij van. Ik drink toch nooit zóveel, dat ik niet meer weet wat ik schrijf??

Vanavond toch maar alleen aan de cola, die heb ik nog een kladje staan, geloof ik... De betreffende stuurde een foto ter lering en vermaak, wat niet echt mijn herring opentrok... Hoe had ik zó dom kunnen zijn, was het eerste wat mij tebinnen schoot. Een foto van een bijna blote man, wat moet ik er toch mee....

Gaat hij ook nog een foto van mij vragen... Blote foto's van mezelf heb ik niet eens... óók eigenlijk wel erg ouderwets en droogstoppelig, he...

Wat een gedoe allemaal....Ik heb een kennis, die grossiert in mannentelefoonnummers... inclusief foto.... wat moet je ermee, was mijn vraag... gezellig toch? was haar antwoord....

Ik persoonlijk vind een telefoonnummer verstrekken toch iets prive's hebben...Kan iemand, mannen

en vrouwen mij daar nou es eerlijk antwoord op geven, wat jullie hier nou van denken....



















Geplaatst op 17 juni 2017 20:20 en 33 keer bekeken

Gast 17 jun 2017 20:42 Ik leef zonder o6 nummer .....heerlijk rustig !

moet je ook doen , wordt je ook niet lastig gevallen .

mvgr John



Redone 17 jun 2017 20:56 Ik denk dat je helemaal verkeerd bezig bent, maar oud en wijs genoeg( hoop ik) dat dit niet kan!!















Marianne 17 jun 2017 21:07 Grinnik- net als John ben ik 06-loos, kan het je aanbevelen! En wat zelfrespect kweken kan ook geen kwaad lijkt me.